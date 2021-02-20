Küçük çocuklu anneye kısa saç daha rahat
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Küçük çocuklu anneye kısa saç daha rahat

20.02.2021 17:30 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:34
Küçük çocuklu anneye kısa saç daha rahat

HER GÜN PARKA GİDİYORLARMeslektaşı Jamie Bell ile evli olan 37 yaşındaki oyuncu Kate Mara, son aylarda hemen hemen her gün Los Angeles sokaklarında minik kızıyla birlikte görüntüleniyor.

HER GÜN PARKA GİDİYORLAR

Meslektaşı Jamie Bell ile evli olan 37 yaşındaki oyuncu Kate Mara, son aylarda hemen hemen her gün Los Angeles sokaklarında minik kızıyla birlikte görüntüleniyor. Anne- kızın en sık gittiği yer de oyun parkı. Kızını, kırmızı oyuncak otomobiline bindiren Kate Mara, onunla birlikte parkta vakit geçiriyor.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Oyuncu, önceki gün yine geleneği bozmadı ve kızıyla birlikte parka gitti. Her gün rahat kıyafetler içinde olan Mara, genellikle de omuzlarına dökülen saçlarını topluyordu. Fakat son görüntülendiğinde saçlarını kısacık kestirmiş olduğu dikkat çekti.

KIZINI EĞLENDİRDİ

O gün de diğer annelerle birlikte parkta vakit geçiren Kate Mara, kızının arkadaşlarıyla oynamasını izledi. Bir ara onu havalara atıp tuttu. Parktayken bir ara maskesini çıkaran Mara'nın birçok anne gibi "Küçük çocukla kısa saç daha rahat" anlayışını benimsediği görüldü.

JAMIE BELL İLE EVLİ

Kate Mara ile 2007 yılında evlendiği oyuncu Jamie Bell, Hollywood'un özel hayatlarını çok göz önünde yaşamayı tercih etmeyen çiftlerinden. Mara ve Bell, bebeklerinin doğumunu bile birkaç hafta sonra sosyal medya hesaplarından duyurdu.

KARDEŞİ DE OYUNCU

Kate Mara, Hollywood'un tanınmış soyadlarından birine sahip. Kardeşi Rooney Mara da bir oyuncu. Joaquin Phoenix ile 2017 yılından bu yana birlikte olan Rooney Mara da bir süre önce bir erkek bebek annesi oldu.

Kaynak: Hürriyet

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