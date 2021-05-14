Küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı böyle kurtuldu
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Küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı böyle kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bisikletiyle karayoluna fırlayan çocuk tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bisikletiyle karayoluna fırlayan çocuk tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yürekleri ağza getiren kaza, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Evlerinin altında vakit geçirmek için bisiklet süren Yusuf Duha K. bisikletin kontrolünü kaybedince karayoluna fırladı. Bir anlık dalgınlıkla kendisini karayolunda bulan küçük çocuk, karayolunun sol şeridine kadar ilerledi.

Bu sırada, Ahmet Ercan idaresindeki 53 DY 780 plakalı tır Trabzon istikametinden Rize istikametine doğru seyir halindeydi.

Bisikletiyle tira yandan çarpan minik Yusuf Duha, bir anda yere düştü. Şans eseri yaralanmayan ve kazadan kıl payı kurtulan küçük çocuk, korku içinde ayağa kalkarak yol kenarında bulunan akrabalarına doğru koşmaya başladı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar panik içinde koşmaya başlarken, tır sürücüsü uzun süre yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atmaya çalıştı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri'nin çağrılmasının ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Duha K.' nın bilincinin açık ve sağlığının yerinde olduğu öğrenilirken, kontrol amaçlı tomografisinin çekildiği bilgisine ulaşıldı. - TRABZON

Küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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