Küçük çocuğun yolcu otobüsünü kullanması pes dedirtti
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Küçük çocuğun yolcu otobüsünü kullanması pes dedirtti

Adıyaman'da küçük çocuğun şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsü kullanması pes dedirtti.

Küçük çocuğun yolcu otobüsünü kullanması pes dedirtti
18.08.2020 22:53 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:04

Adıyaman'da küçük çocuğun şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsü kullanması pes dedirtti. Hem trafikteki diğer sürücülerin canını hem de kendi canlarını hiçe sayan otobüs görevlileri bir de bu anları videoya çekti. Çocuğun otobüs kullandığı şaşkına çeviren görüntüler sosyal medya da da paylaşıldı.

Adıyaman'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir turizm şirketine ait yolcu otobüsünün direksiyonuna gecen 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, görenleri hayrete düşürdü. Aralarında otobüs görevlilerinin de olduğu 5 kişi hem kendi canlarını hem de trafikte ilerleyen vatandaşların canlarını hiçe sayarak, kazaya davetiye çıkarttı. Çocuğu direksiyon başına oturtan otobüs görevlileri aynı zamanda çocuğun otobüs kullanma anlarını da cep telefonlarıyla görüntüledi. Çocuğun otobüs kullanma videosu sosyal medyada paylaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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