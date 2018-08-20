Küçük Çocuğun Kurbanlıklarla İmtihanı
Hatay'ın Hassa ilçesinde 8 yaşındaki Süleyman Kahiye'nin kurbanlıklarla imtihanı izleyenleri güldürdü.
Hatay'ın Hassa ilçesinde 8 yaşındaki Süleyman Kahiye'nin kurbanlıklarla imtihanı izleyenleri güldürdü. İlçeye bağlı Akbez Mahallesinde ailesinin aldığı kurbanlıkların yakınına giden 8 yaşındaki Süleyman Kahiye, koyunların bir anda yanına gelmesiyle panikledi. Uzun süre koyunların arasında sessiz şekilde bekleyen küçük çocuğun yaşadığı panik, yanında bulunan ağabeyinin "kaç" demesiyle birlikte son buldu. Küçük Süleyman'ın abisi tarafından çekilen koyun macerası sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
(Mehmet Bayrak/İHA)