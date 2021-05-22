Son dakika haberleri! Küçük çocuğun hayalini polisler gerçekleştirdi
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Son dakika haberleri! Küçük çocuğun hayalini polisler gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Haberler | Yaşam

Son dakika genel haberi: Küçük çocuğun hayalini polisler gerçekleştirdi Polis arabasına binme hayali gerçek olunca sevincini memurlarla paylaştı Kocaeli'de polis üniforması giyip, polis arabasına binme hayali olan özel çocuğun hayalini, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Küçük çocuğun hayalini polisler gerçekleştirdi

Polis arabasına binme hayali gerçek olunca sevincini memurlarla paylaştı

KOCAELİ - Kocaeli'de polis üniforması giyip, polis arabasına binme hayali olan özel çocuğun hayalini, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Yapılan sürpriz ile hayali gerçekleşen çocuk, sevincini polislerle paylaştı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan bir vatandaş, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabına özel gereksinime ihtiyaç duyan oğlunun polisleri çok sevdiğini ve üniforma giyerek polis arabasına binmek istediğini belirtti. Küçük çocuğun bu isteğine sessiz kalmayan polis ekipleri pandemi kuralları dahilinde aileyi ziyarete gitti. Küçük çocuğa polis üniforması, şapka, oyuncak, boyama kitabı gibi hediyeler veren ekipler polis üniforması giyen özel gereksinimli küçük çocuğu resmi ekip aracıyla temsili devriye görevine çıkararak hayalini gerçekleştirdi. Küçük çocuğun ailesi ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yaptıkları duyarlı davranıştan dolayı teşekkür etti.

"Allah razı olsun benim çocuğumu sevindirdiler"

Çocuğun annesi, çocuğunun çok mutlu olduğunu belirterek, "Hep istiyordu, hep gezmek istiyordu. 'Beni götürün gezdirsinler' diye. Çok mutlu oldu Allah Razı olsun sizden, ekibinizden. Kocaeli Emniyetimize, polisimize herkese çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun benim çocuğumu sevindirdiler. Allah onları da sevindirsin" dedi.

Küçük çocuk ise ekiplere, "Sizi çok seviyorum, çok teşekkür ederim" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Son dakika haberleri! Küçük çocuğun hayalini polisler gerçekleştirdi
Son dakika haberleri! Küçük çocuğun hayalini polisler gerçekleştirdi
Son dakika haberleri! Küçük çocuğun hayalini polisler gerçekleştirdi
Son dakika haberleri! Küçük çocuğun hayalini polisler gerçekleştirdi
Son dakika haberleri! Küçük çocuğun hayalini polisler gerçekleştirdi
Son dakika haberleri! Küçük çocuğun hayalini polisler gerçekleştirdi
Son dakika haberleri! Küçük çocuğun hayalini polisler gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız

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