Küçük Birgül, ilik nakli için yardım bekliyor

18.08.2019 09:56

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ilik kanserine yakalanan 11 yaşındaki Birgül Köse, tedavi olmak için hayırseverlerden yardım istiyor.

İlçede mevsimlik işçi olarak geçimini sağlayan Kasım Köse'nin 6 çocuğundan biri olan Birgül Köse'ye iki ay önce ilik kanseri tanısı konuldu.

Maddi durumları yetersiz olan aile, çocukları Birgül'e ilik nakli yapılması için yardım bekliyor.

Baba Köse, yaptığı açıklamada, çocuğunun Ankara'da tedavi olması gerektiğini, bunun için de yetkililerden yardım istediğini söyledi.

Küçük Birgül'ün dayısı İkram Çetin de maddi durumları yetersiz olan aile için daha önce yardım topladıklarını belirtti.

Yeğeni Birgül'ün tedavi olması gerektiğini anlatan Çetin, "En azından çocuğu iyi bir hastanede tedavi ettirmek istiyoruz. Diyarbakır'a hastaneye götürdük. Orada ilik kanseri olduğu söylendi. İlik nakli olmazsa yaşamını sürdürmesinde sorun yaşayacak. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA