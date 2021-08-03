Küçük Amal Efes Selçuk'ta 4 Ağustos'ta Efes Selçuk'a geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçük Amal Efes Selçuk'ta 4 Ağustos'ta Efes Selçuk'a geliyor

Küçük Amal Efes Selçuk'ta 4 Ağustos'ta Efes Selçuk'a geliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Dünyanın en büyük sorunlarından biri olan göç olgusuna dikkat çekmek için 8000 km yol kat edecek Küçük Amal Gaziantep'ten başlayan yürüyüşünün 1500. Kilometresinde Efes Selçuk'ta olacak.

Küçük Amal, Balconnection inisiyatifi ev sahipliğinde Efes Selçuk Belediyesi katkılarıyla ilham veren kentin çocuklarıyla ve müzisyenleriyle bir araya gelecek.

Sığınmacı bir çocuğun yaşadığı sıkıntılara dikkat etmek için Gaziantep'ten yolculuğuna başlayan Küçük Amal İlham Veren Kent Efes Selçuk'ta çocuklarla bir mola verecek.

The Walk Projesi kapsamında Efes Selçuk Belediyesi iş birliği ile gerçekleşecek etkinlikte saat 19.45'ten İsabey Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakımevi önünden itibaren Küçük Amal çocuklarla birlikte olacak.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi ritim grubu öğrencilerinden oluşan REFES Ritim Grubu, ayrıca Kerim Akgüneş, Kamber Karameşe, Burhan Aslan, Üstün Üstündağ, Tayfun Şeliman'dan oluşan ekibe Erden Dereli, Görkem Çırak, Elif Buran, Azra Günlemeç, Ahmet Başaran ve Alina Yıldız'ın katkılarıyla bir gezici müzik gösterisi ekibi ile "Araf" gösterisi öncesinde de Cafe Carpouza bahçesinde bir dinleti gerçekleştirilecek.

Küçük Amal'ın yürüyüşü kapsamında daha önce Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde 7/12 yas aralığındaki çocuklar için yaratıcı drama atölyeleri düzenlenmişti. Efes Selçuklu çocuklarla yaratıcı drama atölyesinde Dorothy Heatcote' un "Drama, yaşama meydan okumadır" sözünden yola çıkılarak Küçük Amal'ın hikâyesi şefkatle, özenle, çocuksu oyunlarla, hayallerle, resimlerle, mektuplarla, sözcüklerle kendi yaşantılarından yola çıkarak yeniden kurgulandı.

Kaynak: Bültenler

Görüntü Gaziantep'ten! Taksicilerin tekme tokat kavgası saniye saniye kamerada
Görüntü Gaziantep'ten! Taksicilerin tekme tokat kavgası saniye saniye kamerada
Tarım işçilerini taşıyan minibüse arkadan tır çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüse arkadan tır çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Bülent Ersoy Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ecem Güzel Mete Gazoz Fatih Terim Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçük Amal Efes Selçuk'ta 4 Ağustos'ta Efes Selçuk'a geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 15:25:50. #1.14#

title