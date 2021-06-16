Kubilay Kaptan kimdir? Kubilay Kaptan kaç yaşında, nereli?

Kubilay Kaptan, bugün FOX TV'nin sabah haberlerinin sunulduğu FOX Çalar Saat konuğu oldu. Gündemin konusu, Marmara denizinde görülen deniz salyası sorunu üzerine konuşan akademisyen, yazar Kubilay Kaptan, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla dikkat çekti. Peki, Kubilay Kaptan kimdir? Kubilay Kaptan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Gündemimizde en çok konuşulan konulardan biri Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası sorunudur. Bugün FOX Çalar Saat konuğu olan Kubilay Kaptan konu hakkında açıklamalarda bulundu. Deniz salyası sorununun çözülmesi için 20 sene gerekli ifadelerinde bulundu. Program sonrası hayatı merak edilen akademisyen, yazar Kubilay Kaptan hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Kubilay Kaptan kimdir? Kubilay Kaptan kaç yaşında, nereli?

KUBİLAY KAPTAN KİMDİR?

Kubilay Kaptan, 1970 yılında Trabzon'da doğan akademisyen, yazardır.

Eğitim ve Kariyer Hayatı

İlkokul eğitimini İstanbul'da tamamlayan Kaptan, lise eğitimini İstanbul ve Toronto'da tamamlamıştır.

1993 yılında İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur

1995 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl,STFA'da ve Pakistan'da teknik ofis mühendisi olarak çalışmaya başladı.

1997'de Abu Dhabi'de Şantiye Şefi olarak çalıştı.

1995- 2004 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlamıştır.

2000 'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Komitesi'nin ilk Türk İnşaat delegesi seçildi. İnşaat delegesi olarak Hindistan, Bangladeş, Afganistan, Nepal'de görev yaptı.

2001 yılında Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne de Anlaşmazlık Delegesi olarak çalışmaya başladı

2002 yılında Tancon İnşaat; 2006 yılında, Ukrayna'da D&C Company, 2007 yılında ise Nadir Yapı'yı kuran Kubilay Kaptan farklı inşaat projelerinde de görevde bulundu.

2006 yılında ise Akademik kariyerine Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi mimarlık bölümünde başladı.

2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim dalında, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim dalında görevde bulundu.

2015 yılında Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim dalında görevde bulundu.

2016 yılında Beykent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim dalında yardımcı doçent olarak görevde bulundu.

2009 ve 2014 yılları arasında Afet Araştırma Merkezi'nin kuruculuğunu ve müdürlüğüne geldi.

2018 yılında ise Beykent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Türkçe ve İngilizce Bölüm başkanlığına atandı.

Özel hayatına dair;

Kubilay Kaptan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yazarlık hayatına dair;

Kitapları

2017 - Bilim İnsanlarının Tarihi

2018- Yansımalar

2021- Oyuncak Bebek

KUBİLAY KAPTAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kubilay Kaptan, 1970 doğumlu olup 51 yaşında ve Trabzonludur.