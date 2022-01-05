Kubilay Aka müjdeli haberi verdi

Geçtiğimiz haftalarda düşerek kaburgalarını kıran Kubilay Aka "Her geçen gün durumum daha iyiye gidiyor. En çok futbol oynamayı özledim ama doktor 1 ay daha top oynayamayacağımı söyledi" dedi.

"2022'Yİ EVDE KARŞILADIM"

Yılbaşında ne yaptığı sorulan Aka, "Ben yılbaşında dışarı çıkmayı çok sevmiyorum, o yüzden evde geçirdim."yanıtını verdi.

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