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Kubilay Aka müjdeli haberi verdi

Kubilay Aka müjdeli haberi verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak 'Aşk 101' adlı dizide rol alan oyuncu Kubilay Aka, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu "Arkadaşlarımla yılbaşı sonrası yemek yedik, yakında ekranlarda olacağım" diyerek müjdeli haberi verdi

Geçtiğimiz haftalarda düşerek kaburgalarını kıran Kubilay Aka "Her geçen gün durumum daha iyiye gidiyor. En çok futbol oynamayı özledim ama doktor 1 ay daha top oynayamayacağımı söyledi" dedi.

"2022'Yİ EVDE KARŞILADIM"

Yılbaşında ne yaptığı sorulan Aka, "Ben yılbaşında dışarı çıkmayı çok sevmiyorum, o yüzden evde geçirdim."yanıtını verdi.

Kubilay Aka müjdeli haberi verdi

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