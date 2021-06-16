Kubilay Aka kimdir? Cam Tavanlar Cem kimdir? Kubilay Aka kaç yaşında, nereli? Kubilay Aka biyografisi!
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Kubilay Aka kimdir? Cam Tavanlar Cem kimdir? Kubilay Aka kaç yaşında, nereli? Kubilay Aka biyografisi!

Kubilay Aka kimdir? Cam Tavanlar Cem kimdir? Kubilay Aka kaç yaşında, nereli? Kubilay Aka biyografisi!
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Cam Tavanlar dizisinin yayınlanması ile birlikte Kubilay Aka kimdir? sorusu merak edildi. Dizide Cem karakterini canlandıracak olan Kubilay Aka kimdir? Cam Tavanlar Cem kimdir? Kubilay Aka kaç yaşında, nereli? Kubilay Aka mesleği nedir? Kubilay Aka hayatı ve biyografisi nedir?

Cam Tavanlar dizisinin yayınlanması ile birlikte Kubilay Aka kimdir? sorusu merak edildi. Dizide Cem karakterini canlandıracak olan Kubilay Aka kimdir? Cam Tavanlar Cem kimdir? Kubilay Aka kaç yaşında, nereli? Kubilay Aka mesleği nedir?Kubilay Aka hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Kubilay Aka (12 Nisan 1995, İstanbul),Türk oyuncu ve şarkıcı.

1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Daha sonraları oyunculuk eğitimi almıştır. Kanal D'de yayınlanmış Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırmıştır. 2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşmıştır. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandırmıştır .

FİLMOGRAFİSİ

Vatanım Sensin

Çukur

Cam Tavanlar

Arif V 216

Aşk Bu Mu?

Aşk 101

Aşk 102

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Kubilay Aka kimdir? Cam Tavanlar Cem kimdir? Kubilay Aka kaç yaşında, nereli? Kubilay Aka biyografisi! - Haberler
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