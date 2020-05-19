Kubat "vazgeçilmeyen türküler"i asırlık konakta seslendirecek- Drone Halk müziği sanatçısı Kubat, Cumhurbaşkanlığının başlattığı "Evde Bayram Konserleri" kapsamında eserlerini Türkiye'nin en değerli tarihi noktalarından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da seslendirecek.

Halk müziği sanatçısı Kubat, Cumhurbaşkanlığının başlattığı "Evde Bayram Konserleri" kapsamında eserlerini Türkiye'nin en değerli tarihi noktalarından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da seslendirecek.

Cumhurbaşkanlığının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlattığı, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin birbirinden değerli tarihi noktalarına taşıyarak devam ettirdiği konserlerden biri Safranbolu'da verilecek.

Kubat'ın "Vazgeçilmeyen Türküler" adı altında önemli eserleri seslendireceği konser, Kent Tarihi Müzesi olarak hizmet veren tarihi yapının bahçesinde gerçekleştirilecek ve ana akım medya mecraları ile sosyal medyadan yayımlanacak.

Konserin verileceği müzede, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar Safranbolu tarihiyle ilgili bilgiler, görsel detaylar, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait madeni paralar ile diğer materyaller sergileniyor.

Geleneksel Safranbolu yaşamında kullanılan eşyaların da yer aldığı müzede ayrıca, kentte ticari hayat ve geleneksel el sanatları hakkında fotoğraflı bilgiler, lokumcu, yemenici, kunduracı, sayacı, semerci, saraç, demirci, bakırcı, kalaycı gibi esnafın çalışma ortamları özgün canlandırma tekniğiyle ziyaretçilere sunuluyor.

"Safranbolu'nun da tanıtımına katkı sağlayacak"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserin ilçeye tanıtım açısından büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Konserin verileceği binanın çok önemli bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Ürkmezer, şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ülkenin kültür değerlerini tanıtmak adına bir proje hazırladı. 7 farklı yerde konserler verilecek. Bunlardan birisi de Safranbolu. 24 Mayıs, bayramın birinci günü Kubat konser verecek. Konser İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından ve televizyon kanallarından yayımlanacak. Biz buna çok önem veriyoruz. Cumhurbaşkanlığımız, İletişim Başkanlığımız tarafından ilçemizin bu listeye dahil edilmesi çok önemli. Safranbolu UNESCO Dünya Miras Listesine 25 yıl önce girmiş bir marka. Cumhurbaşkanlığımız tarafından da bu değerde görülmesi bizi mutlu ediyor. Kovid-19 sürecinde bulunduğumuz bu dönemde bu konser Safranbolu'nun da tanıtımına katkı sağlayacak."

Kaynak: AA