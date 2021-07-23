Kubat kimdir? Kubat kaç yaşında, nereli? Kubat biyografisi!
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Kubat kimdir? Kubat kaç yaşında, nereli? Kubat biyografisi!

Kubat kimdir? Kubat kaç yaşında, nereli? Kubat biyografisi!
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1974 yılında Belçika'nın Anvers kentinde Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin Karacalar köyünden göçmüş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Peki, Kubat kimdir? Kubat kaç yaşında, nereli? Kubat şarkıları neler? Kubat hayatı ve biyografisi nedir?

1996 yılında, "Kubat" sahne adıyla ilk albümünü Türkiye esas alınarak yayınlayan sanatçı kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü yayınlamıştır. 1990'lardan bu yana Türkiye'de toplam 8 albüm çıkarmıştır. Son albümü "İnce İnce" 2010 yılında piyasaya sürülmüştür. Peki, Kubat kimdir? Kubat kaç yaşında, nereli? Kubat şarkıları neler? Kubat hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KUBAT KİMDİR?

Ramazan Kubat bilinen adıyla Kubat (d. 4 Ekim 1974; Anvers, Belçika), Türk halk müziği sanatçısı ve söz yazarı. Anvers, Belçika'da Emirdağlı bir ailenin çocuğu olarak doğup büyüdü.

HAYATI

1974 yılında Belçika'nın Anvers kentinde Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin Karacalar köyünden göçmüş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Amcası Kur'an ezberi hafız olan sanatçının bir diğer amcası Şemsettin Kubat ise şairdir. Sanat hayatında soyadı olan Kubat'ı kullanmaktadır.

SANAT YAŞAMI

Beşinci doğum gününde babasının aldığı curayla müziğe ilk adımını atan Kubat, Belçika'da kilise ayinlerinde ilahi de okumuştur. Müzik hayatına Belçika'da başlamıştır. Kendisini doğu ile batı müziğini birleştirecek bir misyoner olarak tanımlamaktadır.

1996 yılında, "Kubat" sahne adıyla ilk albümünü Türkiye esas alınarak yayınlayan sanatçı kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü yayınlamıştır. 1990'lardan bu yana Türkiye'de toplam 8 albüm çıkarmıştır. Son albümü "İnce İnce" 2010 yılında piyasaya sürülmüştür. Bunlardan bazıları hakkında söylenebilir özetler;

• 1997: Bugün (Yıldız Tilbe ile düet)

• 1999: Bir ayrılık, Bir yoksulluk, Bir Ölüm

• 2000: Arşiv; 1-2-3. 35 Anonim Türk halk şarkısını birleştiren üç albüm ile bir dizide oluşan bu albüm, onun kariyerinde önemli bir noktaya sahiptir, geleneksel şarkıları dikkat çeken sanatçı şarkılarına yöresel ağırlıklı kliplerde çekmiştir. Albüm her şarkı ile ilgili öykünün ayrıntılarını veren sekiz dilde hazırlanan 80 sayfalık bir kitapçık ile yayınlanmıştır.

• 2003: Lokman; diğer yandan bu albümünde Türk halk müziğini rock müzik, pop müzik, Caz ve klasik müzik ile eşleştirmiştir. Uluslararası ve yeni unsurlarla Türk gelenekleri içinde yaptığı çabaları yansıtan 2002 yılında büyük bir konser takdim edildi, René Giessen, "Anadolu Güneşi" başlığıyla İstanbul'da orkestranın da bulunduğu konser Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılmıştır.

• 2005: Yare Doğru; albümü daha muhafazakâr bir görünüme sahiptir.

ALBÜMLER

• 1996: Kubat

• 1997: Bugün

• 1999: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm

• 2000: Arşiv 1-2-3

• 2003: Lokman

• 2005: Yare Doğru

• 2008: Kubat 2008

• 2010: İnce İnce

• 2013: İyi Olacaksın

• 2016: Al Ömrümü

• 2018 Türküyüz

Müzik videoları

• "Esme Deli Rüzgâr"

• "Kara Ağaç"

• "Dermanımsın"

• "İnce İnce"

• "Halkalı Şeker"

• "Türküyüz"

• "Yar Yarası"

Filmografisi

• 2020: Kalk Gidelim

• 2014: Arkadaşım Hoşgeldin

• 2013: Güldür Güldür

• 2013: Leyla ile Mecnun

• 2011: Eyyvah Eyvah 2

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