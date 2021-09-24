Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bini aştı - Haberler
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Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bini aştı

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bini aştı

Karayip ülkesi Küba'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bini geçti.

Karayip ülkesi Küba'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bini geçti.

Küba Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 70 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 48'e yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 935 artışla 832 bin 286'ya çıkarken 785 bin 804 kişi iyileşti.

Son zamanlarda vaka ve can kaybı sayısının hızla artması nedeniyle Küba'nın sağlık sisteminin çökmeye başladığı iddia ediliyor.

Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında 8 milyon 635 bin aşkın kişiye 1. doz, 5 milyon 697 bin 675 kişiye 2. doz ve 4 milyon 729 bin 445 kişiye ise 3. doz aşı uygulandığı, aktif vaka sayısının ise 50 bini geçtiği açıklandı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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