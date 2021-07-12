Yıllarca komünist sistemin uygulandığı Küba'da koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik krizin ciddi şekilde tırmanması halkı sokağa döktü. Dün Havana'dan Santiago'ya tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterinin gerçekleştiği Küba'da Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel istifaya çağrılırken göstericilere ağır silahlı polisler müdahale etti.
Küba'da ekonomik kriz halkı sokağa döktü! Tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı - Haberler
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