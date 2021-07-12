Küba'da ekonomik kriz halkı sokağa döktü! Tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı
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Küba'da ekonomik kriz halkı sokağa döktü! Tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı

Küba'da ekonomik kriz halkı sokağa döktü! Tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Yıllarca komünist sistemin uygulandığı Küba'da koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik krizin ciddi şekilde tırmanması halkı sokağa döktü. Dün Havana'dan Santiago'ya tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterinin gerçekleştiği Küba'da Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel istifaya çağrılırken göstericilere ağır silahlı polisler müdahale etti.

Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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