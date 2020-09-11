Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi
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Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi

Diva lakaplı Bülent Ersoy, yeni sezonda jürilik yaptığı Kuaförüm Sensin programından ayrıldı. Sözleşmesi biten Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi.

Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi
11.09.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:14

Bir süredir ekranlarda olmayan Bülent Ersoy, yaz aylarında Kuaförüm Sensin'de jüri üyeliği yapmaya başladı. Ancak Diva, kısa bir süre sonra yarışmadan ayrıldı. Ersoy'un yerine gelecek isim ise belli oldu.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Kuaförüm Sensin yarışmasındaki jüri koltuğuna veda eden Bülent Ersoy'un koronavirüse yakalandığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede gündem olan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin negatif çıktığını gösteren sonuç belgesini paylaştı. Ersoy, Kuaförüm Sensin'den 3 aylık sözleşmesi bittiği için ayrıldığını açıkladı.

Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi

ERSOY'UN YERİNE FATİH ÜREK GELDİ

Sunuculuğunu Çiğdem Batur'un yaptığı jüri koltuğunda Işıl Rençber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter'in yer aldığı Kuaförüm Sensin'e Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi. Fatih Ürek, geçtiğimiz haftalarda uzun süredir sunuculuk yaptığı Gelinim Sensin'e veda etmişti.

Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi
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