Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı Show TV ekranlarının sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de jüri üyesi olan Işıl Reçber'in ne kadar kazanacağı belli oldu. Işıl Reçber'in ayda 120 bin TL karşılığında imza attığı belirtildi.

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin programının jüri koltuklarına kimlerin oturacağı netlik kazanmaya başladı. Diva Bülent Ersoy'un Global Yapım'la aylık 3 milyon 250 bin TL karşılığında anlaşmasının ardından programın bir diğer jüri üyesi Işıl Reçber'in de ne kadar kazanacağı belli oldu. 120 BİN TL KARŞILIĞINDA İMZA ATTI Diva Bülent Ersoy'la birlikte jüri koltuğunda oturacak olan Işıl Reçber'in ayda 120 bin TL karşılığında imza atıldığı belirtildi. PATRON PROGRAMINDA DA JÜRİ KOLTUĞUNA OTURMUŞTU Işıl Reçber, yıllar öncede moda yarışması Patron'da kısa bir dönem jüri koltuğuna oturmuş ama program yayından kaldırılmıştı.