Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
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Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Show TV ekranlarının sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de jüri üyesi olan Işıl Reçber'in ne kadar kazanacağı belli oldu. Işıl Reçber'in ayda 120 bin TL karşılığında imza attığı belirtildi.

06.06.2020 00:11 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:46

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin programının jüri koltuklarına kimlerin oturacağı netlik kazanmaya başladı. Diva Bülent Ersoy'un Global Yapım'la aylık 3 milyon 250 bin TL karşılığında anlaşmasının ardından programın bir diğer jüri üyesi Işıl Reçber'in de ne kadar kazanacağı belli oldu.

120 BİN TL KARŞILIĞINDA İMZA ATTI

Diva Bülent Ersoy'la birlikte jüri koltuğunda oturacak olan Işıl Reçber'in ayda 120 bin TL karşılığında imza atıldığı belirtildi.

PATRON PROGRAMINDA DA JÜRİ KOLTUĞUNA OTURMUŞTU

Işıl Reçber, yıllar öncede moda yarışması Patron'da kısa bir dönem jüri koltuğuna oturmuş ama program yayından kaldırılmıştı.

Kuaförüm Sensin'de jüri üyesi olan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri üyesi olan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri üyesi olan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
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