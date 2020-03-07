Kuaförlerde ustura tıraşı rafa kalktı

07.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:10

Son yıllarda erkeklerde sakalın trend olmasıyla birlikte, kuaförlerdeki ustura tıraşı yerini yeni nesil sakal tıraşına bıraktı.



Türkiye'de genelinde erkeklerin en önemli aksesuarı haline gelen sakal, erkek kuaförlerine usturalarını rafa kaldırttı. Erkeklerin büyük bir çoğunluğunun sakal bırakmayı tercih etmesi nedeniyle "sinek kaydı" olarak tabir edilen geleneksel tıraş modeli, yerini yeni nesil sakal tıraşına bıraktı. Müşterilerin isteklerine göre farklı modellerde sakal tıraşı yapan kuaförler müşterilerine; kare, üçgen ve oval gibi farklı tıraş modelleri uyguluyor. Kuaförler, damatların da ustura tıraşı yerine artık modelli sakal tıraşlarını tercih ettiklerini belirtiyor.



Kuaförlere göre 2019 yılının yeni nesil sakal tıraşında en çok tercih edilen sakal modeli "üçgen sakal" oldu. Eskişehir'de Saloon HY isimli işletme sahibi Kuaför Hasan Yılmaz, sakal tıraşının yüz şekline göre yapılması gerektiğini vurguladı. Erkeklerin genellikle yeni trend olan üçgen sakal modelini tercih ettiklerini söyleyen Yılmaz, bazı yüz şekillerinde bu modelin kullanılmasının yanlış bir tercih olduğunun altını çizdi. Yılmaz, "Günümüzdeki sakal trendlerine bakarsak, bizim normalde uyguladığımız sakal şekli 'oval' şekil. Tabi kare sakal, üçgen sakal şekillerini de isteğe göre uyguluyoruz. Bu modelleri genellikle müşterinin yüz anatomisine göre uyguluyoruz ama erkeklerin genel tercihi üçgen sakal oluyor. Aslında bu yanlış ve herkese uygulanabilecek bir model değil. Bazı yerlerde oval yüze üçgen sakal tercih ediliyor, bu yanlış bir şey. Normalde kare sakal tercih edilmesi gerekli fakat üçgen sakal trend olduğu için herkes yüz tipi fark etmeksizin yanlış olsa da bu modeli uyguluyor" şeklinde konuştu.



"İnsanlar artık usturanın yüzüne bakmıyor"



Hasan Yılmaz, artık düğünlerdeki damat modelinin değiştiğini söyledi. Damat tıraşı olmak için gelen müşterilerin ustura tıraşı istemediklerini ifaden eden Yılmaz, "Artık erkeklerde ustura tıraşı kalktı. Çünkü insanlar profilden baktıklarında sakalla saçın birleşmesini istedikleri için sakal da 2020'de çok trend bir erkek aksesuarına dönüştü. Ayrıca, ustura tıraşları artık çok sıradan oldu. İnsanlar artık usturanın yüzüne bakmıyor. Modelli sakallar ve saçla uyumlu sakallar artık ustura tıraşının yerini almış vaziyette" diye konuştu.



"Sakalın da beslenmeye ihtiyacı var"



Sakal ve saçın da sağlıklı görünmesi için temizlik dışında nem ve proteinlere de ihtiyacı olduğunu aktaran kuaför Hasan Yılmaz, doğal yağların sakal için hayati önem taşıdığını vurguladı. Yılmaz, "Sakallarına bakım yapmak isteyenler bitkisel bakımı tercih edebilirler, çünkü evde kolaylıkla uygulayabileceği malzemeler var; argan yağı, aloe vera yağı, badem yağı, zeytin yağı gibi ürünler. Bunların kullanım süreleri de ortalama 1 saat ve 24 saat içerisinde bir kere kullanılması yeterli. Masajla 1 saat boyunca uyguladıktan sonra sakal yıkanıyor ve tüm işlem bu kadar. Bu ürünlerin faydaları arasında; sakalların boşluklarını doldurması, daha dolgun, gür, canlı ve sık görülmesini sağlamak da var. İnsanlar saç ve sakalı yıkamayı bakım yapmak olarak algılıyorlar. Aslında saçın da sakalın da proteine ve neme ihtiyaç duyduğunu bilmiyorlar. Bu sebeple sakallarının kuru görünmemesini ve kopmamasını isteyenlerin özel ürünleri daha çok tercih etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA