Kuaförler açık mı? Bayramda kuaförler açık mı?

4 günlük bayram tatili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası 9 günlük resmi tatil oldu. Kuaförler açık mı? Berberler açık mı? Kuaförler açık mı? Bayramda kuaförler açık mı?

Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar, Kuaförler açık mı? Bayramda kuaförler açık mı? Berberler açık mı? Kuaförler saat kaçta açılıyor? Kuaförler saat kaçta kapanıyor? sorularını araştırıyor.

KUAFÖRLER AÇIK MI?

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kuaförler açık mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatil olması sebebiyle bazı kuaförler kapalı olacak. Fakat bazı kuaförler kendi tercihlerine göre açık olabilir. Gideceğiniz kuaförü arayarak bilgi almalısınız.

BAYRAM NE ZAMAN BİTECEK?

"Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek" diyerek tatil süresinin 9 gün olacağını açıkladı. 11 olacağı tahmin edilen Bayram tatili süresiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" ifadelerini kullandı.