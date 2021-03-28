Kuaförde rahatsızlanan Demet Evgar, apar topar hastaneye kaldırıldı

Nişantaşı'nda gittiği bir kuaförde aniden rahatsızlanan Demet Evgar, hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından kendisine gelen ünlü oyuncunun yapılan tetkiklerin ardından böbrek taşı nedeniyle rahatsızlandığı ortaya çıktı.