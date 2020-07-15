Kuaför salonunda, korona virüse karşı son teknoloji uygulama İzmir'in Buca ilçesinde faaliyet gösteren Salon Kess isimli kuaför salonu, korona virüs tedbirleri kapsamında sesli olarak ısı ve maske tespiti yapan son teknoloji uygulama ile sektöründe bir ilke imza attı.

İzmir'in Buca ilçesinde faaliyet gösteren Salon Kess isimli kuaför salonu, korona virüs tedbirleri kapsamında sesli olarak ısı ve maske tespiti yapan son teknoloji uygulama ile sektöründe bir ilke imza attı.

Kuaför salonu işletmecileri Tolga Yanık ve Caner Koç, korona virüs salgınına karşı müşterilerinin sağlığını ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla son teknoloji tarama sistemi kurdu. Kuaför salonuna girenlerin görüntüsünü bir saniye içerisinde tarayan cihaz, aynı zamanda hem vücut ısılarını ölçüyor hem de maske kontrolü yapıyor. Maske takıp girenler ve vücut ısısı risk teşkil etmeyenler istatistiki bilgi olarak kaydedilirken, maske takmayanlar ise bir saniye içinde tespit edilip sistem tarafından sesli olarak maske takmaları konusunda uyarılıyor. Ateşi olan müşteriler de sistem tarafından verilen alarm ile kırmızı çerçevede görevlileri uyarıyor. Uygulamadan salona gelen müşteriler de memnun.

Salon Kess Kuför Salonu işletmecileri Tolga Yanık ve Caner Koç, güvenli hizmet vermenin ayrıcalığını İzmir'e kazandırdıklarını, bu şekilde daha güvenli ve gönül rahatlığıyla hizmet vermeye başladıklarını söyledi. İlk olarak sistemi denemek istediklerini ifade eden Yanık, "Pandemi döneminde hijyen önlemlerimizi aldık ama teknolojiden de destek almamız gerektiğini düşündük. Bu cihaz, ısı ölçüyor, maske kontrolü yapıyor, salona kaç kişi giriş yaptı istatistiki bilgi veriyor. Bu sistemi Türkiye'de uygulayan ilk kuaför salonuyuz" dedi. Ortağı Caner Koç ise alınan tedbirlerin kendileri için önemli olduğuna dikkat çekerek, "Biz Tolga Yanık ile toplumsal sorumluluğumuz olduğunun hep farkındayız. Hem kendi hem de halk sağlığı için yatırım yapmamız şart" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA