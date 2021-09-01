KTÜN öğrencilerine TÜBİTAK'tan teşvik ödülü
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KTÜN öğrencilerine TÜBİTAK'tan teşvik ödülü

KTÜN öğrencilerine TÜBİTAK'tan teşvik ödülü
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri, "Yapay Zeka Destekli Akıllı Temizlik Robotu" projesiyle TÜBİTAK'tan teşvik ödülü almaya hak kazandı.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri, "Yapay Zeka Destekli Akıllı Temizlik Robotu" projesiyle TÜBİTAK'tan teşvik ödülü almaya hak kazandı.

KTÜN'lü öğrenciler, bölümün öğretim üyesi Doç. Dr. Akif Durdu danışmanlığında, "Raclab Aspar" ismini verdikleri takımla TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'na katıldı.

Proje yarışmalarında 9 kategoride toplam 172 proje değerlendirmeye alındı.

"Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik" kategorisinde yarışan öğrenciler, "Yapay Zeka Destekli Akıllı Temizlik Robotu" projeleriyle teşvik ödülü almaya hak kazandı.

KTÜN Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden Cansel Boynukara, Makine Mühendisliği'nden Metehan Aslanbaş, Bilgisayar Mühendisliği'nden Fırat Bozkaya'nın oluşturduğu "Raclab Aspar" takımı, projeyi TEKNOFEST'te sergiledikten sonra ödüllerini alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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