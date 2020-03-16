KTO Yeni üyeleri ile üye oryantasyon eğitiminde buluştu Körfez Ticaret Odası odaya kayıt yaptıran yeni üyelerine yönelik yaptığı bilgilendirme toplantılarının ilkini gerçekleştirdi.

15 kişilik gruplar halinde yapılan toplantılarda yeni üyelere yönelik devlet teşvikleri, KOSGEB ve İŞKUR destekleri ile Körfez Ticaret Odası üyesi olmanın avantajları anlatıldı.

3 AYDA BİR TEKRARLANACAK

Körfez Ticaret Odası eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitimde İŞKUR ve KOSGEB yetkilileri yeni ticarete atılanlara sağlanan destekleri anlatırken Mali Müşavir Murat Çetinkaya ise muhasebe ve vergi uygulamaları hakkında bilinmesi gereken temel bilgiler ve kavramlar hakkında yeni üyelere bilgilendirmelerde bulundu. Yeni üyelere yönelik olarak gerçekleştirilen üye oryantasyon eğitiminde yeni üyeler oda hizmet binasında ağırlanarak, hem fiziki şartları, hizmetleri ve Körfez Ticaret Odası üyesi olmanın ayrıcalıkları ile buluştururken eğitimlerin 3 ayda bir olmak üzere tekrarlanması planlanıyor.

Kaynak: Bültenler