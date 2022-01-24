Krom madenindeki göçükte mühendis yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Krom madenindeki göçükte mühendis yaşamını yitirdi

Krom madenindeki göçükte mühendis yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Aydın Akalın - Haberler | Güncel

BURSA'nın Harmancık ilçesinde özel bir şirkete ait krom madeninde meydana gelen göçükte mühendis Halim Kılınç (27) hayatını kaybetti.

BURSA'nın Harmancık ilçesinde özel bir şirkete ait krom madeninde meydana gelen göçükte mühendis Halim Kılınç (27) hayatını kaybetti.

Harmancık ilçesinde özel bir firmaya ait krom madeninde saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldi. Bu sırada krom madeninin galerilere aktarıldığı boru hattının kontrolünü sağlayan vardiya sorumlusu mühendis Halim Kılınç, göçük altında kaldı. Madende çalışan işçiler durumu fark edip jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçilerin yardımıyla toprak altından çıkarılan mühendisin hayatını kaybettiği belirlendi.

Harmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Halim Kılınç'ın cenazesi, buradan da Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Halim Kılınç'ın cenazesi, otopsisinin ardından memleketi Adana'da toprağa verilecek.


Demirören Haber Ajansı / Aydın Akalın - Son Dakika Haberleri

Harmancık, Jandarma, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title