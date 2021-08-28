Kritik gün perşembe! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen, "Sıcak ve soğuk birleşirse sonuç kötü olur" diye uyardı
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Kritik gün perşembe! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen, "Sıcak ve soğuk birleşirse sonuç kötü olur" diye uyardı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Perşembe günü için kritik uyarılarda bulundu. Şen, sıcak ve soğukların karışması durumunda önemli bir meteorolojik hadisenin meydana gelebileceğini belirterek, "Aşırı sıcakların üzerine soğuk havalar geldiği zaman atmosfer karışıyor. Karıştığı zaman da başımıza afet olarak gelen yağışları meydana getiriyor. İnşallah öyle olmaz" dedi.

Türkiye, aylardan bu yana doğal afetler nedeniyle zor günler yaşıyor. Sıcak günlerde orman yangınlarıyla boğuşan Türkiye, ardından Karadeniz ve Doğu bölgesindeki sel haberleriyle üzüldü. Ancak Meteoroloji Uzmanı ve Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, afet tehlikesinin henüz geçmediğini vurguluyor.

"ÖNEMLİ METEOROLOJİK HADİSELER OLABİLİR"

CNN Türk'e konuşan Şen, önümüzdeki Perşembe gününün çok kritik olduğunu belirterek, sıcak ve soğuk hava dalgasının karışmasıyla birlikte önemli meteorolojik hadiseler meydana gelebileceğini söyledi. Şen, bu durumun afet olarak gelen yağışları oluşturduğunu belirterek, önlem alınması çağrısı yaptı.

Kritik gün perşembe! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen 'Sıcak ve soğuklar birleşirse sonuç kötü olur' diye uyardı

"GÜNEŞ ÇARPMASINDAN KORUNALIM"

Prof. Dr. Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sıcaklar en yukarı seviyelere geldi. 35 dereceyi biz ısı çarpması açısından kritik eşik olarak görürüz. Arabistan üzerinden gelen sıcaklar tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün güneş çarpmasından ve ısı çarpmasından korunmamız lazım.

Kuraklık devam ediyor Türkiye'de. Kuraklık had safhada... Ağustos ayı her gün yağmur yağacak diye bir şey yok ama Türkiye kurak bir yaz ayı geçiriyor Karadeniz Bölgesi hariç...

"PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT"

Orman yangınları açısından çok bir tehlike yok ama kuraklık had safhada devam ediyor. Sıcaklık yarın 1 derece düşse de devam ediyor. Perşembe günü önemli bir meteorolojik hadise olabilir. Sıcaklıklar aniden düşecek. 8-9 derece bir düşüş bekliyorum ben. Batı Karadeniz'de perşembe akşamı dikkat etmemiz lazım.

"DİLİM VARMIYOR AMA ÖYLE GÖZÜKÜYOR"

Aşırı sıcakların üzerine soğuk havalar geldiği zaman atmosfer karışıyor. Karıştığı zaman da başımıza afet olarak gelen yağışları meydana getiriyor. İnşallah öyle olmaz. Dilim varmıyor ona ama öyle gözüküyor durum. İnşallah değişir atmosferdeki durum.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kritik gün perşembe! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen, 'Sıcak ve soğuk birleşirse sonuç kötü olur' diye uyardı
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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