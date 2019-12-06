Kreş öğrencilerine oyuncak
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Kreş öğrencilerine oyuncak

Karabük Belediyesi tarafından kreş öğrencilerine oyuncak hediye edildi.

06.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:05
Kreş öğrencilerine oyuncak

Belediyesi tarafından kreş öğrencilerine oyuncak hediye edildi.


Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berke, sosyal yaşam merkezindeki programa katılarak kreş öğrencilerine oyuncak hediye etti.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin eğitime daima destek verdiğini belirten Başkan Yardımcısı Berker, gelecek nesillerin iyi yetişmesi ve sağlam bir temel oluşturmak için okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmanın çok önemli olduğunu ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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