Kremlin: Türkiye Soçi Mutabakatı'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyor

23.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:25

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitry Peskov yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir yıl önce varılan Soçi Mutabakatı'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.



Rusya'da bir televizyon kanalında konuşan sözcü "Çok tehlikeli bazı askeri techizat İdbilb'deki teröristlerin eline geçiyor ve bütün bunlar maalesef bölgede durumun normalleşmesine destek olmuyor" dedi. Euronews.com'da Görüntüle