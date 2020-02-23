Kremlin: Türkiye Soçi Mutabakatı'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyor
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Kremlin: Türkiye Soçi Mutabakatı'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyor

Putin'in sözcüsü çok tehlikeli bazı askeri ekipmanın İdlib'deki teröristlerin eline düştüğünü belirterek Türkiye'nin Soçi Mutabakatı'ndaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini kaydetti.

23.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:25
Kremlin: Türkiye Soçi Mutabakatı'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyor

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitry Peskov yaptığı açıklamada 'nin bir yıl önce varılan Mutabakatı'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.


Rusya'da bir televizyon kanalında konuşan sözcü "Çok tehlikeli bazı askeri techizat İdbilb'deki teröristlerin eline geçiyor ve bütün bunlar maalesef bölgede durumun normalleşmesine destek olmuyor" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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