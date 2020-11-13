Kremlin Sözcüsü Erdoğan ile Putin'in anlaştığını açıkladı: Türk gözlem merkezi Dağlık Karabağ dışında olacak

Dağlık Karabağ'da Türk ordusunun nerede bulunacağı tartışma konusu olurken, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in anlaşmaya vardığını söyledi. Peskov gözlem merkezinin Dağlık Karabağ dışında olacağını söyledi ve "Gözlem merkezinin Azerbaycan topraklarında konuşlandırılması konusunda anlaşma sağlandı" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan ve Rusya Devlet Başkanlarıyla görüştükten sonra Dağlık Karabağ anlaşmasını imzaladı ve yenilgiyi kabul etti. Ermeniler kademeli olarak işgal ettiği topraklardan geri çekilirken, Dağlık Karabağ bölgesine Rus barış güçleri gitti.

İmzalanan anlaşma sonrası Türk askerinin Azerbaycan'da nereye konuşlanacağı tartışma konusu oldu. Rus medyasına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'a, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasındaki anlaşmanın imzalanması sürecinde Putin ve Erdoğan'ın temas kurup kurmadığı soruldu.

"DAĞLIK KARABAĞ SINIRI DIŞINDA ANLAŞMA SAĞLANDI"

Süreç sırasında temaslar olduğunu aktaran Peskov, "Bu temas sonucunda gözlem merkezinin Dağlık Karabağ sınırları dışındaki Azerbaycan topraklarında konuşlandırılması konusunda anlaşma sağlandı" dedi. Sputnik'in aktardığına göre Peskov, gözlem merkezindeki askerlerin halihazırda Rus barış gücü tarafından sağlanan ve desteklenen ateşkes sürecini izleme faaliyetlerini gerçekleştireceğini ekledi.

RUS-TÜRK GÖZLEM MERKEZİ KURULUYOR

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın üçüncü maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattında ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırılıyor. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kuruluyor.

TÜRK GÖZLEMCİLERİN KARABAĞ'A GİRMEYECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus-Türk gözlem merkezinin insansız hava araçları (İHA) yardımıyla uzaktan görev yapacağını ve Türk gözlemcilerin Dağlık Karabağ'a girmeyeceğini ifade etmişti. Lavrov, Türk gözlemcilerin hareket alanının Rus-Türk gözlem merkezinin konuşlandırılması için belirlenecek Azerbaycan topraklarındaki coğrafi koordinatlarla sınırlı olacağını ve merkezin Dağlık Karabağ'da çatışmaların yaşandığı bölgeye uzak bir noktada bulunacağını belirtmişti.