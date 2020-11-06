Kremlin'den Putin açıklaması: Sağlık durumu mükemmel, istifa etmeyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu iddiaları yalanlayarak "Hayır Putin'in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek.'' dedi.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan bir haberde, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2012 yılından beri Parkinson hastalığının pençesinde olduğu, bu nedenle gelecek yıl görevi bırakacağını iddia edilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündemde büyük yankı uyandıran haberin ardından açıklamada bulundu.

PUTİN'İN SAĞLIĞI MÜKEMMEL

Putin'in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu iddiaları yalanlayarak "Hayır Putin'in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek.' dedi. Bu yıl 68 yaşına giren Putin'in başkanlık koltuğundaki görevi 2024'te sona eriyor.

HASTALIK BELİRTİSİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI

Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret edildiği, iddia edildi. Putin hakkında geçtiğimiz yıllar, Parkinson hastası olduğuna dair birçok kez iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde, Putin'in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olarak ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay