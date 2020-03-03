Rus gazeteci, Kremlin Sözcüsü Peskov'a açık açık sordu: Türk ve Rus orduları arasında çatışma riski var mı?

03.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:40

İdlib'de 34 askerimizin hain rejim saldırısı sonrası şehit edilmesinin ardından Türkiye Barış Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Bölgede yükselen tansiyon diplomatik arenaya da taşınırken, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelecek. Kritik görüşme öncesinde Rusya'dan önemli bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, bir gazetecinin "Türk ve Rus orduları arasında çatışma riski var mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

"ÇATIŞMA RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEYİ UMUYORUZ"

Gazetecinin sorduğu soruya Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "İki ülke ordusu arasındaki yakın temas sayesinde, Türkiye'yle doğrudan sahada karşı karşıya kalma riskinin kesinlikle minimuma inmesini umuyoruz" şeklinde yanıt verdi.

BM'NİN SAVAŞ SUÇU SUÇLAMASINI REDDETTİ

Peskov Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında olası bir zirveye ilişkin görüşmelerin de sürdüğünü söyledi.

Sözcü ayrıca Birleşmiş Milletler tarafından yapılan, Rusya'nın geçen yıl Suriye'de savaş suçu işlediğine dair açıklamaları da reddetti. Peskov, "Bu iddiaları güçlü bir biçimde reddediyoruz. Komisyonun sahada neler olduğuna dair güvenilir bilgi sahibi olamadığı açık" dedi.

5 MART'TA GÖRÜŞECEKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'deki gelişmelerin ardından ilk kez yüz yüze görüşecek. İki liderin 5 Mart'ta bir araya geleceği görüşmenin yeri ise Rusya'nın başkenti Moskova olacak.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin 34 şehit vermesinin ardından Rusya'dan yapılan ilk açıklamada; Türkiye'nin askerlerin konumu konusunda kendilerine bilgi verilmediği ifade edilmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yaptığı açıklamada Rusya'ya konum bildirildiğini söyleyip Moskova'dan gelen açıklamayı yalanlamıştı. İki ülkenin lideri yaptıkları telefon görüşmesinde ise İdlib'de koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kalmışlardı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Erdoğan'ın telefon görüşmesinde Putin'e "Türkiye'nin Esed rejimini askerlerimize yapılan saldırılardan doğrudan sorumlu tuttuğunu ve tüm rejim unsurlarının meşru hedefler olduğunu" söylediğini aktarmıştı.

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