Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesi öncesi Suriye'ye askeri takviye yaptı
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Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesi öncesi Suriye'ye askeri takviye yaptı

Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını Rusya-Türkiye görüşmeleri başlamadan hemen önce arttırdığı anlaşıldı.

05.03.2020 07:11 | Son Güncelleme: 05.03.2020 07:11
Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesi öncesi Suriye'ye askeri takviye yaptı

'nın 'deki askeri varlığını Rusya-Türkiye görüşmeleri başlamadan hemen önce arttırdığı anlaşıldı.


Reuters'ın incelediği uçuş ve gemi hareketleri Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Perşembe günü Moskova'da masaya oturmadan önce elini güçlendirmek ve herhangi bir olası anlaşma öncesi kartlarını çoğaltmak için bir süredir faaliyet içinde olduğunu gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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