Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesi öncesi Suriye'ye askeri takviye yaptı

05.03.2020 07:11 | Son Güncelleme: 05.03.2020 07:11

Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını Rusya-Türkiye görüşmeleri başlamadan hemen önce arttırdığı anlaşıldı.



Reuters'ın incelediği uçuş ve gemi hareketleri Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Perşembe günü Moskova'da masaya oturmadan önce elini güçlendirmek ve herhangi bir olası anlaşma öncesi kartlarını çoğaltmak için bir süredir faaliyet içinde olduğunu gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle