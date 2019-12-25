Krediyle aldığı inekleri çalındı

25.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:00

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Rıdvan Yalçın 'ın, 4 ineği çalındı. 2 ineği Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı kredisiyle alan Rıdvan Yalçın, ineklerinin bulunmasını istedi.

Kandıra Bağırganlı'da yaşayan Rıdvan Yalçın, yaklaşık 2 hafta önce 7 büyükbaş hayvanını otlamaları için fındık bahçesine bıraktı. İşlerini halletmek için köye dönen Rıdvan Yalçın, bahçeye geldiğinde sadece 3 ineğinin olduğunu gördü. Çevrede arama yapan Rıdvan Yalçın, 4 ineğini bulamadı. Yalçın, bir komşusunun inekleri üstü açık bir kamyonda gördüğünü söylemesi üzerine jandarmaya şikayette bulundu.

Kaynak: DHA

KREDİYLE 2 İNEK ALDIYalçın hırsızların yakalanmamak için güvenlik kameralarının olmadığı yolu kullandığını belirterek, "Hırsızlar kamera olan yolları değil de başka yolu kullanmış. Aracın tekerlek izleri bunu gösteriyor. Jandarmaya şikayette bulundum, savcılığa başvurdum. 2 hafta geçti ancak hırsızların izine maalesef rastlanmadı. 5 büyükbaş hayvanım vardı. 2018 yılında ORKÖY'ün hayvan kredi desteğinden yararlanıp 2 büyükbaş hayvan daha aldım" dedi.İNEKLERİNİN BULUNMASINI İSTEDİHayvanlarının bulunmasını isteyen Yalçın, "Toplam 7 büyükbaş hayvanım vardı. Onların da buzağılamasını bekliyordum. 2 çocuğum var. Biri ortaokul 1'e, biri ortaokul 3'e gidiyor. Onların okul masraflarını rahat karşılamak ve ailemin geçimi için hayvancılığa giriştim. Ama hırsızlar, özellikle gebe olan 4 iyi hayvanı seçerek çaldı. Hayvanlarım bulunamıyor. Ortada aracın plakasını gören de yok. Ben bunun altından nasıl kalkacağım bilmiyorum. Hayvanlarımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.- Kocaeli