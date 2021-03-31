Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı

Antalya'da çektiği krediyi ödeyemeyen şahsın mal varlıklarına haciz geldi. Banka ile durumu çözemeyen şahıs bunalıma girdi. Sabah saatlerinde yine uzlaşmak için bankaya gelen şahıs sonuç alamayınca marketten aldığı 15 ayran ve 10 yumurtayı banka camlarına fırlatmaya başladı. Olay yerine gelen ekipler yaptığı eylem sonrası kaldırım kenarında öylece duran şahsı gözaltına aldı.

Saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki bir bankanın bölge müdürlüğü binasında meydana gelen olayda, bir süre önce bankadan kredi kullanan Cafer B.'nin (45) belirlenen sürede ödemelerini yapamayınca ev ve kamyonuna haciz geldiği iddia edildi.

BUNALIMA GİRDİ

Banka ile bu durumu çözmeye çalışan Cafer B., bir sonuç alamayınca bunalıma girdi. Sabah saatlerinde yine bankaya konuşmaya gelen Cafer B., yine sonuç alamayınca yakındaki bir marketten 15 ayran ve 10 yumurta aldı. Bankanın önüne gelen Cafer B., elindeki ayran ve yumurtaları camlara fırlattı. Ayranlar camda patlarken neye uğradıklarına şaşıran banka çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ

Camları ayran ve yumurtaya boyayan Cafer B., daha sonra yolun karşısına geçip beklemeye başladı. Kısa sürede bölgeye gelen polis, banka görevlilerinin gösterdiği Cafer B'.yi ekip aracına aldı. Polis yaptığı incelemenin ardından Cafer B.'yi ifadesini almak üzere merkeze götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı