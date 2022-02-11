KRASNOYARSK - Hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor
AA, Alexander Manzyuk - Güncel
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Kulagin'in hurda otomobil malzemelerinden ürettiği robotları tanıtması Robotun görüntüsü Kumanda detayı Robotun kafası Hurda demirlerden üretilen bilim kurgu malzemeleri Kulagin'in demir kaynağı ile çalışması Kulagin'in mikro robotları eline alması KRASNOYARSK - Rusya'nın Krasnoyarsk'a...
Kulagin'in hurda otomobil malzemelerinden ürettiği robotları tanıtması
Robotun görüntüsü
Kumanda detayı
Robotun kafası
Hurda demirlerden üretilen bilim kurgu malzemeleri
Kulagin'in demir kaynağı ile çalışması
Kulagin'in mikro robotları eline alması
KRASNOYARSK - Rusya'nın Krasnoyarsk'a bağlı Divnogorsk'ta yaşayan Sergey Kulagin (39) hurda otomobil parçalarını geri dönüşüm yolu ile tekrar kazanmak için heykel ve çeşitli mekanizmalar üretiyor. Aynı zamanda oto servisine sahip Kulagin, bölgenin ekolojisinin korunması ve bölgeye gelen turistler ile kent sakinlerine yönelik müze oluşturuyor.