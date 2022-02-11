KRASNOYARSK - Hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor

Kulagin'in hurda otomobil malzemelerinden ürettiği robotları tanıtması

Robotun görüntüsü

Kumanda detayı

Robotun kafası

Hurda demirlerden üretilen bilim kurgu malzemeleri

Kulagin'in demir kaynağı ile çalışması

Kulagin'in mikro robotları eline alması

KRASNOYARSK - Rusya'nın Krasnoyarsk'a bağlı Divnogorsk'ta yaşayan Sergey Kulagin (39) hurda otomobil parçalarını geri dönüşüm yolu ile tekrar kazanmak için heykel ve çeşitli mekanizmalar üretiyor. Aynı zamanda oto servisine sahip Kulagin, bölgenin ekolojisinin korunması ve bölgeye gelen turistler ile kent sakinlerine yönelik müze oluşturuyor.