KRASNOYARSK - Hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor - Haberler
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KRASNOYARSK - Hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor

AA, Alexander Manzyuk - Güncel
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Kulagin'in hurda otomobil malzemelerinden ürettiği robotları tanıtması Robotun görüntüsü Kumanda detayı Robotun kafası Hurda demirlerden üretilen bilim kurgu malzemeleri Kulagin'in demir kaynağı ile çalışması Kulagin'in mikro robotları eline alması KRASNOYARSK - Rusya'nın Krasnoyarsk'a...

Kulagin'in hurda otomobil malzemelerinden ürettiği robotları tanıtması

Robotun görüntüsü

Kumanda detayı

Robotun kafası

Hurda demirlerden üretilen bilim kurgu malzemeleri

Kulagin'in demir kaynağı ile çalışması

Kulagin'in mikro robotları eline alması

KRASNOYARSK - Rusya'nın Krasnoyarsk'a bağlı Divnogorsk'ta yaşayan Sergey Kulagin (39) hurda otomobil parçalarını geri dönüşüm yolu ile tekrar kazanmak için heykel ve çeşitli mekanizmalar üretiyor. Aynı zamanda oto servisine sahip Kulagin, bölgenin ekolojisinin korunması ve bölgeye gelen turistler ile kent sakinlerine yönelik müze oluşturuyor.

KRASNOYARSK - Hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor

KRASNOYARSK - Hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor

KRASNOYARSK - Hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor

AA / Alexander Manzyuk - Güncel

Krasnoyarsk, Otomobil, Heykel, Rusya, Güncel, Haberler

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