KRAMATORSK - Ukraynalı siviller askerlik şubelerine gitmeye başladı

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da genel seferberlik ilan edilmesinin ardından Ukraynalı siviller, askerlik şubelerine giderek kaydolmaya başladı.

Rus askerleri, başkent Kiev'e yaklaşırken ülke çapında siviller silah altına alınıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülke çapında genel seferberlik ilan eden kararnamesiyle beraber, bazı Ukraynalı siviller askerlik şubelerine gitti.

Bunlardan biri de Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde yaşayan 61 yaşındaki Sergey Katsapov oldu.

Katsapov, AA muhabirine, Bölgesel Savunma Güçleri'ne katılmak için başvurduğunu belirterek, "Ülkenin her yerinde çatışmalar var ve bence normal bir insan buna dayanamaz." dedi.

Televizyonlarda Rusların saldırılarını izlediğini kaydeden Katsapov, "Şimdi torunlarım büyüyor ve bu savaşta bir kenara çekilip durmamaya karar verdim." ifadesini kullandı.

"Tüm ruhumla ülkemi savunacağım"

Katsapov, Rusların Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalacağına inandığını belirterek, "Eğer ayrılmak istemezlerse, yer üstünde, yer altında, suda, su altında, havada, her yerde, neredelerse bulunacaklar ve yok edilecekler." diye konuştu.

Şimdi Rusya sınırları içinde yer alan Gorki'de doğmuş olmasına rağmen Ukrayna'nın ülkesi olduğunu söyleyen Katsapov, şöyle devam etti:

"Hayatım boyunca burada yaşadım. Bu ülke beni büyüttü, beni eğitti, iş verdi. Bu ülke için Sovyet ordusunda görev yaptım ve şimdi burada ailem ve torunlarım var. Tüm ruhumla ülkemi savunacağım. Başvurumu kabul ettiler, askeri birliğin telefon numarasını verdiler, hemen onlarla iletişime geçeceğim."

Başvurusu alınmayan Ukraynalı: "Ailemi nasıl savunabilirim bilmiyorum"

46 yaşındaki Sergei Parçamçuk ise kaydolmak istediğini ancak başvurusunun kabul edilmediğini ifade ederek, "Hakkım çiğneniyor, ailemi nasıl savunabilirim bilmiyorum. Tüm eşyalarımı hazırladım ve askere gitmeye ve yararlı olabileceğim yerlere, sıcak noktalara gönderilmeye hazırım." diye konuştu.

Rus saldırının kendileri için büyük bir sınav olduğunu anlatan Parçamçuk, "Ne yapabiliriz bilmiyorum. Ama geri çekilecek bir durumumuz yok. 2014'te Donetsk teslim edildi. Ama şimdi hiçbir şehrin teslim edilmesine izin vereceğimizi düşünmüyorum." dedi.