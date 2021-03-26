Kraliçe Elizabeth'in torunu Zara Tindall, evinin banyosunda doğum yaptı

Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Zara Tindall, geçtiğimiz hafta evinin banyosunda doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Tindall'ın hastaneye gidecek vakti olmadığı için arkadaşının yardımıyla evde doğum yaptığı ortaya çıktı.

Kraliçe ile Prens Philip'in tek kızı olan Prenses Anne'in kızı Zara Tindall'ın aile içinde pek rastlanmayan bir şekilde doğum yaptı. Tindall, geçtiğimiz pazar günü evinin banyosunda üçüncü bebeğini dünyaya getirdi.

HASTANEYE YETİŞEMEYİNCE EVDE DOĞUM YAPTI

Zara Tindall'ın eski bir rugby oyuncusu olan eşi Mike Tindall, katıldığı bir yayında doğum süreci hakkında "Pazar günü artık cumartesiden daha iyi. Çünkü küçük oğlum dünyaya geldi" dedi. Mike Tindall, eşinin doğuma çok yaklaştığı sırada hastaneye gidecek zaman olmadığını fark edince, bir arkadaşının da yardımıyla evin banyosunda yaptığını söyledi.

Diğer iki kızının dünyaya gelişi sırasında da Zara Tindall'ın yanında olan arkadaşı Dolly Maude'un yine kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Mike Tindall "Dolly Maude, hastaneye gidecek zaman olmadığını fark edince de hemen spor salonuna gidip bir yoga matını ve havluları getirdi" dedi.

BEBEKLERİNE LUCAS ADINI VERDİLER

Doğum için Tindall çiftiyle hastanede buluşması planlanan ebe de yakınlarda olduğu için hemen aracıyla anne adayının evine gitti. Onun ardından ikinci ebe de çiftin evine yetişti. Böylece Zara Tindall, üçüncü bebeğini kendi evinin banyosunda dünyaya getirmiş oldu.

Daha sonra çiftin sözcüsü Tindall çiftinin bebeklerine Lucas Philip adının verildiğini açıkladı. Bu yeni bebek Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in 10'uncu torun çocuğu. Tindall çiftinin oğlu, taht için de 22'nci sırada.