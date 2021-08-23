Kraliçe 2. Elizabeth, Harry ile Meghan'a karşı yasal savaş başlatıyor: Sabrın da bir sınırı var!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu zamana kadar Harry ile Meghan'ın aileye yönelik suçlamalarına karşı tepkisiz kalan Kraliçe 2. Elizabeth, sonunda bir adım atmaya karar verdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu zamana kadar Harry ile Meghan'ın aileye yönelik suçlamalarına karşı tepkisiz kalan Kraliçe 2. Elizabeth, sonunda bir adım atmaya karar verdi. İleri sürülenlere göre Kraliçe, Saray'daki tecrübeli görevlilere, Harry ile Meghan'a yönelik yasal bir mücadeleye girmeleri için hazırlık yapmalarını söyledi. Bunun nedeni ise Harry ile Meghan'ın, Mountbatten Windsor ailesine yönelik hiç bitmeyen eleştiriler ve suçlamalardan bıkması.

SUÇLAMALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Geçen yılın başlarında İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakacaklarını açıklayarak gündemi sarsan Harr ile Meghan'ın Oprah Winfrey'e verdikleri röportaj bir kez daha bütün dikkatleri çiftin üzerine çekti. Üstelik de yönelttikleri suçlamalar, öyle yenilir yutulur cinsten değildi. Oğlu Archie'ye hamileyken intihar etmeyi planladığını itiraf eden Markle, bebeğin ten rengi konusunda da aile içinde konuşmalar yapıldığını söyledi. Markle, o röportajda, adını vermediği bir aile üyesinin, doğacak bebeğin ten renginin nasıl olacağı konusunda endişeler yaşandığını belirtti.

IRKÇILIK SUÇLAMASI GÜNDEMİ SARSTI

Bütün bu iddialar ortaya atıldıktan sonra herkes, İngiliz kraliyet ailesinin nasıl tepki vereceğini merakla beklemeye başladı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Prens William eşi Kate Middleton ile katıldığı bir etkinlikte kuralını bozdu ve bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya "Ailemiz ırkçı değil" diyerek kısa bir yanıt verdi.

POLİTİK BİR AÇIKLAMA

Buckingham Sarayı ise bu suçlamalar karşısında yazılı bir açıklama yaptı. "Tüm aile son birkaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu geçtiğini öğrendiği için üzgün" denilen açıklamada, dile getirilen konuların endişe verici olduğu vurgulandı. "Bazı hatırlananlar kısmen farklı olsa da özellikle ırkçılıkla ilgili iddiaların çok ciddiye alındığı ve bunun aile içinde özel olarak araştırılacağı" belirtilen açıklamada, "Harry, Meghan ve Archie her zaman ailenin çok sevilen üyeleri olarak kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

İKİ KEZ İNGİLTERE'YE GİDİP DÖNDÜ

Araya Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşındaki ölümü, Prenses Diana'nın 60'ıncı yaşı nedeniyle yapılan büstün açılışı gibi etkinlikler girdi. Prens Harry, iki kez kısa süreliğine İngiltere'ye gidip tekrar ABD'ye döndü. Bu arada Harry ile Meghan'ın bir kız bebekleri dünyaya geldi. Çift kızlarına, Lilibet Diana adını verdi. Diana, Harry'nin annesine saygı niteliğindeydi. Ancak Lilibet isminin bambaşka bir anlamı vardı. Bu, Kraliçe'nin kocası tarafından ona hitaben kullanılan bir isimdi. Tüm bunlar da aile arasındaki gerilimin azalacağı düşüncesini doğurdu. Ama görünüşe göre işler pek de öyle ilerlemiyor.

BİLGİLERİ SIZDIRIYOR

Meghan Markle ile Prens Harry'nin öyküsü üzerine kurulu olan Finding Freedom adlı kitabın güncellenmiş versiyonu okurla buluşmaya hazırlanıyor. İleri sürülenlere göre bu bölümlerde de İngiliz kraliyet ailesinde fırtınalar koparacak iddialar yer alıyor. Omid Scoobie ve Carolyn Durand'ın imzasını taşıyan kitaptaki bilgilerin, Meghan Markle tarafından sızdırıldığı iddiası da basına yansımıştı.

BUNDAN BÖYLE HOŞGÖRÜ YOK

İşte bütün bu gelişmeler üzerine Kraliçe 2. Elizabeth "Yeterse yeter!" dedi ve avukatlarından, torunu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'a karşı bir yasal mücadele için hazır olmalarını istedi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre hem Kraliçe, hem de ailenin diğer üyeleri bu konuda sabır sınırlarının sonuna geldi. Kaynaklara göre, Harry ile Meghan da aileye yönelik bu tekrarlanan saldırılarının bundan böyle hoşgörüyle karşılanmayacağı konusunda bilgilendirilecek.

ÜVEY ANNESİNİ DE KIZDIRDI

Bu arada Harry ile Meghan'a karşı öfkeli olan tek kişinin Kraliçe olmadığı da ileri sürülüyor. İddialara göre Prens Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles da Harry ile Meghan'a kızgın ve onları affetmeyi hiç düşünmüyor. Kraliyet ailesine yakın kaynaklara göre, basına yapılan açıklamalarda her ne kadar Harry ile Meghan hala ailenin sevilen üyeleri olarak nitelendirilse de Camilla Parker Bowles'ın artık dayanacak gücü kalmadı. Camilla'nın, kocası Prens Charles'a yönelik eleştirel sözlerinin onu çok üzmesi nedeniyle Harry'yi hiç affetmeyeceği belirtiliyor.

BABASI HAKKINDA DA KONUŞTU

Prens Harry, hem Winfrey röportajında hem de daha sonra katıldığı yayınlarda babasına çeşitli suçlamalar yöneltmişti. Bir podcast yayınında Prens Charles'ın yaşadığı acıları kendisine aktardığını söyleyen Harry "Perdenin arkasında olanları gördüm. Nasıl bir iş modeli olduğunu, operasyonların nasıl yürüdüğünü biliyorum ve bunun bir parçası olmak istemiyorum. Bu The Truman Show ile hayvanat bahçesinde olmanın karışımı gibi bir durum" diye konuşmuştu.

Kaynak: Hürriyet