Kral Şakir Mikrop Avcıları Filmi
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Eski çağlara ait bir mikrop tekrar gün yüzüne çıkar ve şehirdeki herkese bulaşır. Şakir, Remzi, Canan ve Fil Necati dünyayı etkileyen bu salgını durdurmak için harekete geçerler. Kahramanlarımız, 'Dev Canavar Mikrop'u yenip, salgından etkilenmiş halkı eski hallerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklardır.
Yönetmen: H. Can Dizdaroğlu, Berk Tokay
Senaryo: H. Can Dizdaroğlu
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Kral Şakir Mikrop Avcıları
Yapımcı Firma: Grafi2000 Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 41 dk.
Dağıtıcı Firma: Exxen
Vizyon Tarihi: 22.01.2021
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Kaynak: InterSinema.com