Kral Şakir Mikrop Avcıları Filmi
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Kral Şakir Mikrop Avcıları Filmi

Kral Şakir Mikrop Avcıları Filmi
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Kral Şakir Mikrop Avcıları filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kral Şakir Mikrop Avcıları filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Eski çağlara ait bir mikrop tekrar gün yüzüne çıkar ve şehirdeki herkese bulaşır. Şakir, Remzi, Canan ve Fil Necati dünyayı etkileyen bu salgını durdurmak için harekete geçerler. Kahramanlarımız, 'Dev Canavar Mikrop'u yenip, salgından etkilenmiş halkı eski hallerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklardır.

Yönetmen: H. Can Dizdaroğlu, Berk Tokay

Senaryo: H. Can Dizdaroğlu

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Kral Şakir Mikrop Avcıları

Yapımcı Firma: Grafi2000 Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 41 dk.

Dağıtıcı Firma: Exxen

Vizyon Tarihi: 22.01.2021

Kral Şakir Mikrop Avcıları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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