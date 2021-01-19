Kral Pop Radyo frekansı kaç? Kral Pop Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? Kral Pop Radyo radyo frekans numarası!
Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Kral Pop Radyo frekans numarası kaçtır? Kral Pop Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.
Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Kral Pop Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Kral Pop Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Kral Pop Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Kral Pop Radyo frekans numaraları!
KRAL POP RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ
Kral Pop Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.
88.2 : Balıkesir
89.0 : Bursa
90.5 : Bodrum, Didim
91.8 : Konya
92.5 : Erzurum
93.7 : Niğde
94.3 : Aksaray
94.5 : Diyarbakır
94.7 : Kars
94.7 : Kütahya
94.7 : Marmaris
94.7 : Yalova
94.7 : Zonguldak
96.2 : Eskişehir
97.0 : Mardin
99.5 : Bolu
99.5 : Çeşme
99.5 : Fethiye
99.5 : Mersin
99.5 : Trabzon
99.8 : Denizli
100.0 : Van
101.3 : Muğla
101.8 : Ankara
102.5 : Tekirdağ
103.5 : Antalya
104.9 : Malatya
106.3 : İzmir
Kral Pop Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Kral Pop Radyo radyosunu açabilirsiniz.