Kral Pop Radyo frekansı kaç? Kral Pop Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? Kral Pop Radyo radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Kral Pop Radyo frekans numarası kaçtır? Kral Pop Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Kral Pop Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Kral Pop Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Kral Pop Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Kral Pop Radyo frekans numaraları!

KRAL POP RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Kral Pop Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

88.2 : Balıkesir

89.0 : Bursa

90.5 : Bodrum, Didim

91.8 : Konya

92.5 : Erzurum

93.7 : Niğde

94.3 : Aksaray

94.5 : Diyarbakır

94.7 : Kars

94.7 : Kütahya

94.7 : Marmaris

94.7 : Yalova

94.7 : Zonguldak

96.2 : Eskişehir

97.0 : Mardin

99.5 : Bolu

99.5 : Çeşme

99.5 : Fethiye

99.5 : Mersin

99.5 : Trabzon

99.8 : Denizli

100.0 : Van

101.3 : Muğla

101.8 : Ankara

102.5 : Tekirdağ

103.5 : Antalya

104.9 : Malatya

106.3 : İzmir

Kral Pop Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Kral Pop Radyo radyosunu açabilirsiniz.