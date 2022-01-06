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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "22- 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.Öte yandan yerleştirmeyle, ortaöğretimde 87, ön lisansta 622, lisansta 1680 olmak üzere 2 bin 380 kişinin kamuya yerleştiği belirtildi.


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Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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