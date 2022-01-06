KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "22- 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.Öte yandan yerleştirmeyle, ortaöğretimde 87, ön lisansta 622, lisansta 1680 olmak üzere 2 bin 380 kişinin kamuya yerleştiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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