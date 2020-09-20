KPSS'ye giren adaylar sırada, yakınları dışarıda ter döktü
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KPSS'ye giren adaylar sırada, yakınları dışarıda ter döktü

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2020 lisans etabının sonuncusu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başladı.

KPSS'ye giren adaylar sırada, yakınları dışarıda ter döktü
20.09.2020 10:42 | Son Güncelleme: 20.09.2020 10:45

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2020 lisans etabının sonuncusu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başladı.

Korona virüs pandemisi nedeniyle bugüne ertelenen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), saat 10.15'te başladı. Yüz binlerce adayın katıldığı ÖABT öncesi sınav merkezleri önünde heyecan vardı. Adaylar son 15 dakikaya kadar sınav merkezlerine alındı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapı girişinde adaylara dezenfektan ve maske verildi. Sınavın başlamasıyla adaylar sıralarda ter dökerken, yakınları da sınav merkezi önünde ter döktü. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçlarının 22 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

Defalarca KPSS'de şansını denediğini belirten Fatma Konmaz, "Epeydir giriyorum. Her seferinde aynı heyecanla giriyoruz. Umarım, ben ve hak eden herkes atanır. Alanım edebiyat öğretmenliği. Çok sıkı çalışamadım ama elimden geleni yapmaya çalıştım" dedi.

KPSS için zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Onur Yüce, "Türk dili ve edebiyatı öğretmeniyim. Zorlu bir süreçten geçtik. 12 aydır bu sınava hazırlanıyoruz. Umudumuz devam ediyor. İnşallah bu sene olacak diye umuyorum. Sınava ikinci girişim. Sınava giren diğer arkadaşlara başarılar diliyorum. Umarım emek gösteren, bu uğurda gerçekten çalışan herkes atanır. Uzaktan eğitim aldım ama son dönemde özellikle biraz daha çalışma fırsatım oldu" diye konuştu.

"Ondan çok ben heyecanlıyım"

Kızı sınava giren Seçil Sarıgül, "Ondan çok ben heyecanlıyım. Allah inşallah yardımcısı olur. Buradaki herkesin yardımcısı olsun. Çok sıkı çalıştı. Bir senedir hiç kafasını kaldırmadı. Türk dili ve edebiyatından sınava giriyor. İkinci girişi bu. Umarım bu sefer daha iyi olur" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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