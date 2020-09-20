KPSS'ye ambulans ve polis eşliğinde getirildi
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KPSS'ye ambulans ve polis eşliğinde getirildi

AKSARAY'da ailesi koronavirüse yakalanan ve karantina ihlali nedeniyle KYK yurduna yerleştirilen İbrahim Özbek, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) bugün yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne ambulans ve polis eşliğinde getirildi.

KPSS'ye ambulans ve polis eşliğinde getirildi
20.09.2020 11:48 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:48

KPSS'nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bugün tüm yurtta yapılan oturumla gerçekleşti. Aksaray'da da sınava girecekler salonlara koronavirüs tedbirleri kapsamında alındı. Ailesi koranavirüse yakalanan ve kendi testi negatif olmasına rağmen izole altında olması gerekirken karantina ihlali nedeniyle yurda yerleştirilen İbrahim Özbek, yurttaki görevlileri KPSS'ye girmesi gerektiğini söyledi. İbrahim Ö., ambulansla, karantinadan kaçma ihtimaline karşı da polis eşliğinde sınava gireceği Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu'na getirildi.

Sınavdan sonra tekrar yurda götürüleceği belirtilen İbrahim Özbek, "112 ve polis ekiplerine yardımları için teşekkür ediyorum" dedi.

Okul önlerinde bekleyen veliler ise sosyal mesafeye uymaları konusunda polis tarafından uyarıldı.

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Erkan ALTUNTAŞ
Erkan ALTUNTAŞ
DHA Editörü
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