KPSS tercihleri ne zaman açıklanacak? KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri ne zaman açıklanır?

Kpss tercihleri ne zaman açıklanacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) tercih sonuçları için geri sayım başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında yer almak isteyen birçok kişinin yakından ilgilendiği KPSS tercih sonuçları, son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. 22 Aralık tarihinde başlayan ve 29 Aralık tarihinde sona eren KPSS tercihleri için vatandaşlar ÖSYM.gov.tr'den açıklanacak olan tercih sonuçlarına odaklanmış durumda. İşte KPSS tercih sonuçları ile ilgili merak edilenler.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM'den herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Ancak geçtiğimiz yıl tercihler 7 Ocak'ta sona ermişve 14 Ocak'ta tercih sonuçları açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıldaki tarihler baz alındığında tercihlerin 5 Ocak 2022 Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları ÖSYM'nin resmi sayfasından gelecek açıklama ile duyurulacaktır.

KPSS sonuçları "www.sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C kimlik numarası ve Aday şifresi ile ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yine T.C kimlik numarası ve Aday şifresi ile öğrenilmektedir.

ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM'den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

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