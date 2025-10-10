KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS oturumları 7, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde tamamlandı. 14 Eylül'de sona eren KPSS Lisans oturumlarının ardından, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına giren adaylar, sonuçların ilan edileceği günü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları için beklenen tarih belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü adayların erişimine açılacak. 7, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS oturumlarının ardından, adaylar sonuçları heyecanla bekliyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM şifreleri ile öğrenebilecek. Sonuç belgeleri fiziki olarak gönderilmeyecek; tüm işlemler dijital ortamda yapılacak. Sonuç ekranında adayların testlerdeki doğru ve yanlış sayıları ile birlikte KPSS puanları yer alacak. Açıklanan sonuçlar, resmi tebligat niteliği taşıyacak.

KPSS SONUÇ SORGULAMA

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden ulaşabilecek. Giriş işlemi için T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılacak. Sonuç belgeleri basılmayacak, posta yoluyla gönderilmeyecektir. Ekranda yer alan bilgiler arasında testlerdeki doğru–yanlış sayıları, ham ve standart puanlar yer alacak. Bu bilgiler, adaylara resmî bildirim niteliğindedir.

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS'de her test, kendi içinde ayrı olarak değerlendirilir. Her testte, adayların doğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanır. Bu puanlar, ortalama ve standart sapma değerleriyle birlikte standart puana dönüştürülür.

Bir testte en az bir neti bulunmayan adaylar, o testin puan hesaplamasına dahil edilmez. Sınav sonrasında iptaline karar verilen sorular değerlendirmeye alınmaz; geçerli soruların puan değeri yeniden düzenlenir. Ayrıca, cevabı değişmesi gereken sorular tespit edilirse, güncellenmiş cevap anahtarı esas alınarak yeni puanlama yapılır.