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KPSS sonuçları açıklandı! Son dakika KPSS sınav sonuç sorgulama ÖSYM!

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KPSS sonuçları açıklandı! Son dakika KPSS sınav sonuç sorgulama ÖSYM!

KPSS sınavına giren öğrenciler, KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 16 Eylül 2021 tarihi itibarıyla açıklanması beklenen KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sınav sonuçlarına dair merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. KPSS açıklanma tarihi! KPSS hangi gün açıklanacak? KPSS sonuçları açıklandı! Son dakika KPSS sınav sonuç sorgulama ÖSYM!

Kpss sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? soruları yanıt buldu. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına katılım gösteren adaylar, sonuçlar için heyecanlı bir bekleyişe girdi. İşte, KPSS sonuçları 2021! 2021 lisans KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS sınav sonuç sorgulama ÖSYM!

2021 KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından güncel sınav takvimi paylaşılırken 2021 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyuruldu. Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden KPSS sonucu sorgulama işlemini yapabilir. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

KPSS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Sonuçlar bugün açıklandı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KPSS SINAV SONUÇ SORGULAMA ÖSYM

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

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