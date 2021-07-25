KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav giriş belgesi!

Binlerce aday KPSS sınav giriş yerlerinin belli olmasını bekliyor. KPSS ne zaman 2021? ÖSYM 2021 KPSS sınav yerleri! KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak 2021? KPSS sınav giriş belgesi!

KPSS (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) kısa bir süre kalması ile birlikte adaylar, KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak 2021? KPSS sınav giriş belgesi! konularını araştırıyor.

KPSS NE ZAMAN 2021?

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Binlerce adayın başvurduğu sınav saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi ikinci sınav, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.9 Tem 2021 tarihinde yapılacak.

KPSS SINAV YERLERİ 2021

İlk sınavın 1 Ağustos tarihinde yapılması ile birlikte adaylar, KPSS giriş yerlerini merak ediyor. Henüz KPSS sınav giriş yerleri belli olmadı. 7 gün önceden sınav giriş yerlerinin paylaşılması bekleniyor.