KPSS P29 puan türü nedir? KPSS P29 nasıl hesaplanır, hangi dersleri içerir?

Kpss'nin açıklanmasıyla birlikte bir çok konuda araştırmalar sürüyor. Peki, Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P29 puan türü nedir? KPSS P29 puan türü nasıl hesaplanır? KPSS P29 puan türü ne işe yarar? Hangi kurumlar alım yapar? Hangi dersleri içerir? İşte detaylar haberimizde…

KPSS P29 PUAN TÜRÜ NEDİR?

ÖSYM 2017 yılında KPSS A Grubu puan türlerinde değişikliğe gitti. Daha önce 121 puan türü bulunurken yeni sistemde bu sayı 48'e düşürüldü. Bunun yanında gelen ilanlar A Grubu adayları için önem arz eden maliye, muhasebe, iktisat ve hukuk dışındaki derslerin de önemini arttırmış görünüyor. P29 puan türü kamu yönetimi ağırlıklı bir puan türüdür. 2017 KPSS'de 81 GK-GY; 26 Kamu yönetimi neti olan bir adaya 91 puan gelmiş ve bu puan türünde Türkiye sıralaması 79'dur. Henüz net olmamakla birlikte P29 puanıyla İl Göç Uzman Yardımcılığı, Göç Uzman Yardımcılığı, Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı kadrolarına alım yapılması beklenmektedir. Yeni ilanlar geldikçe listede güncelleme yapılacaktır.

KPSS P29 PUAN TÜRNÜ ETKİLEYEN TESTLER

P29 puan türünü etkileyen testler Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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P29 puanıyla alım yapan kurumlar

1- RTÜK Uzman Yardımcılığı (YDS'den D seviye puan şartı aramaktadır.)

2- Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzman Yardımcısı (YDS'den B seviye puan şartı aramaktadır.)

3- TİKA Uzman Yardımcısı (B seviye YDS)

4- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı (C seviye YDS) (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları için)

5- YÖK Uzman Yardımcısı

6- Enerji Bakanlığı Uzman Yardımcısı (Kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunları için)

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