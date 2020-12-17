KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı linki

Kamu Kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet vermek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için sorgulamalar devam ediyor. Sınava giren öğrenciler ise sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı l

ÖSYM bünyesinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavının sonuçlarının ne zaman belli olacağı sınava girenler tarafından merak ediliyor. Memur olmak isteyen binlerce adayın katılım sağladığı sınavın gerçekleşmesinin ardından soru ve cevaplar erişime açılmış adaylar kendi yanıtlarına göre az çok puan hesaplamalarını gerçekleştirmişti. Buna göre; KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte konuya dair tüm detaylar…

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce adayın gözü ÖSYM'den gelecek olan son dakika açıklamasına çevrildi. 2020 takvimine göre; sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak olan KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta açıklanacağı ifade edilmişti.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS ORTAĞRETİM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecekler.

KPSS SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ



Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.