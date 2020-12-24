KPSS ortaöğretim hemşirelik atama puanları! KPSS hemşirelik ile ilk ve acil yardım taban puanlar

KPSS Ortaöğretim puanlarının açıklanması ile bazı mesleklerin taban puanları merak edildi. Peki KPSS hemşirelik, ilk ve acil yardım taban puanları kaçtır? KPSS hemşirelik en düşük atama puanı kaç? KPSS ilk ve acil yardım en düşük atama puanı kaç?

2020 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının ardından bazı bölümlerin en düşük atama puanları merak edildi. Peki hemşirelik için en düşük KPSS puanı kaçtır? KPSS meslekleri taban puanları kaç?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Kasım 2020'de gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını açıkladı. Buna göre "https://sonuc.osym.gov.tr/" sitesine girerek KPSS sınav sonuçlarınıza bakabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI

En düşük atama puanı (taban puanı) : 79.705

KPSS ORTAÖĞRETİM İLK VE ACİL YARDIM TABAN PUANLARI

En düşük atama puanı (taban puanı) : 77.35

Ek olarak KPSS ortaöğretim 2020 tercih kılavuzu henüz açıklanmadı. İlerleyen zamanlarda tercih kılavuzunun da yayınlanması bekleniyor.