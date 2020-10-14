KPSS Önlisans sınavı ne zaman? 2020 KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgesi yayınlandı! KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama

ÖSYM, 25 Ekim'de gerçekleştirilecek KPSS ön lisans sınavı için sınav yerlerini belirledi ve sınav giriş belgelerini erişime açtı. Peki, KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? KPSS Önlisans sınavı ne zaman? 2020 KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgesi nasıl alınır?