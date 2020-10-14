KPSS Önlisans sınavı ne zaman? 2020 KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgesi yayınlandı! KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama
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KPSS Önlisans sınavı ne zaman? 2020 KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgesi yayınlandı! KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama

14.10.2020 14:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:58
KPSS Önlisans sınavı ne zaman? 2020 KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgesi yayınlandı! KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama

ÖSYM, 25 Ekim'de gerçekleştirilecek KPSS ön lisans sınavı için sınav yerlerini belirledi ve sınav giriş belgelerini erişime açtı. Peki, KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? KPSS Önlisans sınavı ne zaman? 2020 KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgesi nasıl alınır?

2020 KPSS ön lisans oturumu için ÖSYM, sınav yerleirni gösteren giriş belgelerini yayımlandı. Adaylar, sınav giriş belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden aday şifreleri ile elde edebilecekler. 25 Ekim'de uygulanacak KPSS ön lisans sınavı detaylar haberimizde. KPSS Önlisans sınavı ne zaman? 2020-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgesi yayınlandı! KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI...

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KKTC'de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa'da sınava girecek adaylar, saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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