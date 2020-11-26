KPSS Önlisans branş sıralaması ve taban puanları belli oldu mu?

KPSS Önlisans sınav sonuçları için beklenen açıklama, saat 10.00'da ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirildi. Önlisans düzeyinde sınava giren ve sınav sonuçları ile birlikte memuriyet için adım atacak olan pek çok vatandaş, sonuç sorgulama sayfasına giriş yaptı. İşte, KPSS Önlisans branş sıralaması ve taban puanları detayları...

KPSS Önlisans sınav sonuçları için beklenen açıklama, saat 10.00'da ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirildi. Önlisans düzeyinde sınava giren ve sınav sonuçları ile birlikte memuriyet için adım atacak olan pek çok vatandaş, sonuç sorgulama sayfasına giriş yaptı. İşte, KPSS Önlisans branş sıralaması ve taban puanları detayları...

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI

KPSS sonuçları için duyuru, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Aygün: "25 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ön lisans düzeyinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Branş bazında sıralama detayları, ÖSYM tarafından ilerleyen süreçte adaylarla paylaşılacak. Bu aşamadan sonra gözler, KPSS tercihleri için yayımlanacak kılavuza çevrilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 25 Ekim'de ön lisans düzeyinde uygulanan KPSS'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açılacak.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla soruya kendilerinin verdiği cevabı da inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.

KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS önlisans tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Tercihler ile ilgili bir gelişme olması halinde haberimiz içerisine güncel olarak eklenecektir.

KPSS ÖNLİSANS TERCİH TABLOSU

KPSS önlisans tercih tablosu henüz açıklanmadı. KPSS önlisans tercih tablosu ile ilgili bir gelişme olması halinde haberimiz içerisine güncel olarak eklenecektir.